Mercedes официально представил болид Формулы-1 для сезона-2017

Чемпионский коллектив Формулы-1 прошлого 2016 года презентовал машину, построенную по правилам нового технического регламента, который вступает в силу в 2017 году, сообщает Motorsport.

Презентация Mercedes прошла на трассе Сильверстоун. Команда провела так называемый съемочный день, когда гонщики имели возможность проехать по треку, но с ограниченной скоростью и километражем.

Читайте такжеЭкс-руководитель команды Mersedes F1 Браун стал спортивным директором Формулы-1Еще накануне команда Mercedes показала изящную форму носа, который был лишен "отростка". Оказалось, что среди всех уже представленных болидов это первый вариант, который не соответствует тенденциям.

В 2017 году за команду будут выступать Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Напомним, что действующий чемпион мира Нико Росберг решил завершить карьеру, после чего его место занял финн, который перешел из Williams.

Как сообщал УНИАН, первые тесты в Барселоне начинаются уже 27 февраля, а до этого времени все команды должны представить свои болиды.