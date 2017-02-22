Пилот Формулы-1 Риккардо показал шлем на новый сезон

Гонщик Red Bull опубликовал раскраску своего шлема на сезон Формулы 1 сезона 2017 года, сообщает Motorsport.

Раскраска немного посветлело: вверху и внизу доминирует белый цвет. Впрочем, нашлось место и для темного фона, на котором размещены красные надписи Red Bull.

Читайте такжеАвстралиец Риккардо признан лучшим гонщиком года по версии AutosportНапомним, что в 2017 году напарником Даниэля Риккардо, как и на протяжении большей части прошлого сезона, будет Макс Ферстаппен.

В сезоне-2016 Риккардо занял 3-е место в итоговой таблице чемпионата, став лучшим из пилотов, которые не представляли Mersedes. Австралиец набрал 256 очков, в то время как чемпыон мира Нико Росберг - 385, а его главный соперник Льюис Хэмилтон - 380.

Сезон-2017 стартует в марте.