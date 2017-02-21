Резервный пилот Ferrari подтвердил уход из команды "Формулы-1"

Бывший гонщик Toro Rosso Жан-Эрик Вернь сообщил, что с 2017 года не является резервным пилотом Скудерии, сообщает Motorsport.

«С самого начала [сотрудничества с Ferrari] было ясно, что я не смогу быть их резервным гонщиком в этом сезоне, – сказал французский пилот в интервью Motorsport.com. – Я по-прежнему часто общаюсь с Ferrari, у меня сохранились с ними хорошие отношения, но я уже не буду приезжать на Гран При и выполнять роль, которая у меня была раньше».

При этом Вернь в очередной раз выразил желание дебютировать в марафоне «24 часа Ле-Мана»: «Мы все еще работаем в этом направлении, и я сам думаю об этом гораздо больше. У меня есть несколько вариантов, но пока я не могу говорить о подробностях. Было бы очень интересно сделать это в 2017 году».

Вернь начал серьезно заниматься карьерой в Формуле Е – бывший пилот Ф1 не только выступает в составе Techeetah, но и взял на себя более широкие управленческие задачи в китайском коллективе.

По неофициальной информации, Жан-Эрик является совладельцем Techeetah и принимал активное участие в постройке коллектива на базе Team Aguri