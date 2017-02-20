Вольфф и Лауда продлили контракты с Mercedes до 2020-го

Руководитель команды Формулы 1 Mercedes Тото Вольфф и неисполнительный председатель команды Ники Лауда подписали новые контракты, которые будут действовать до 2020 года, сообщает Motorsport.

До сих пор Вольфф и Лауда имели контракты на 2017 год, но концерн Mercedes решил продлить соглашения с австрийцами на фоне успехов последних лет. Кроме того, важными являются переговоры, которые начала команда с новым владельцем Liberty Media относительно дальнейшего развития Ф1, и тем самым Вольфф и Лауда получили карт-бланш представлять штутгартского производителя на этих переговорах.

Кроме того, Вольфф сохраняет 30 % акций в команде, в то время как Лауда тоже имеет свою долю в 10%, хотя последний присоединился к проекту в Брэкли в 2012 году, а Тото перешел из Williams в феврале 2013.

Читайте такжеЭкс-руководитель команды Mersedes F1 Браун стал спортивным директором Формулы-1Для команды этот шаг кажется очень важным, ведь все это происходит на фоне подписания контракта с новым гонщиком Валттери Боттасом, который заменил Нико Росберга, и за внедрение нового регламента. Кроме того, следует упомянуть, что в команде идет смена технического директора: Падди Лоу отправлен в оплачиваемый отпуск, а Джеймс Эллисон скоро должен приступить к его обязанностям.

В это же время, ожидания от действующих чемпионов никто не изменит – только борьба за победы и титулы.

Так председатель и главный исполнительный директор компании Daimler Дитер Цетше сказал: «В 2013 году мы реструктурировали управление командой с четкой целью улучшения нашей работы. С тех пор результаты превзошли наши ожидания. Ключевым фактором этого успеха является сочетание предпринимательских навыков Тото и опыта Ники. Продление их контрактов дает нашей программе важную преемственность на следующие четыре года".

Команда Mercedes собирается презентовать свой болид Ф1 2017 года F1 в Сильверстоуне в этот четверг.