В Renault поставили амбициозные задачи на новый сезон "Формулы-1"

Управляющий директор Renault F1 Сириль Абитбуль ожидает, что в этом сезоне его команда добьется прогресса, несмотря на изменения в техническом регламенте, сообщает Motorsport.

Абитбуль рассказал, что финансирование команды из Энстоуна пока ощутимо уступает бюджету трех лидеров – Mercedes, Red Bull и Ferrari. Однако он полагает, что Renault способна опередить большую часть соперников из середины пелотона.

«Я не собираюсь отрицать факта, что есть разница в финансировании между тремя топ-командами и нами, – сказал Абитбуль, отвечая на вопрос о наличии бюджета у Renault на развитие по ходу сезона. – Наша команда на самом деле находится в середине. У нас будет лучшее финансирование, чем у всех остальных, за исключением трех топ-команд, хотя с McLaren остается некоторая неизвестность: для меня непонятно, как работает ее коммерческая система. Мы сможем участвовать в гонке против Williams, против Force India, против Toro Rosso, так что цель для меня ясна – быть на уровне с этими командами и обогнать их по ходу сезона. Думаю, в первой части сезона у нас по-прежнему, несмотря на новые правила, будет гандикап, учитывая уровень, с которого мы начинаем. Но я жду, что темп нашего развития окажется лучше, чем у этих команд. Когда дело дойдет до больших команд, то наш план и вся пятилетняя стратегия состоят в том, чтобы найти возможности, которые позволят нам привлечь дополнительное финансирование и нацеливаться на борьбу с лидерами в ближайшем будущем».

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«Это безусловно стало личным и индивидуальным разочарованием, – заметил Абитбуль. – Частью того, что я сделал для Renault, когда мы оценивали возможность возвращения команды, было определение структуры управления, и Фред был ее очень значимой составляющей. Я очень сильно разочарован, потому что не смог сделать так, чтобы это работало. Когда стало очевидно, что мы не можем этого добиться, лучше всего было принять решение и двигаться дальше. Но у нас есть прочность, мы сильны и обладаем огромным опытом. Структура управления в Вири была пересмотрена, в Энстоуне у нас есть сильная структура управления на месте, включающая всех людей, которых мы наняли и продолжим нанимать. Помимо разочарования, я также ощущаю некоторое одиночество – потому что было хорошо иметь напарника, чтобы разделить боль, разделить трудности. Но я не один. Жером [Столл] очень активно вовлечен в дела как руководитель, и я чувствую, что команда очень сильна. Мы не глупые. Мы ознакомились с некоторыми комментариями, которые были сделаны по ходу сезона о том, что наша структура снаружи выглядит слишком сложной. Но честно говоря, я продолжаю считать, что она не была сложной в сравнении с другими системами. Тем не менее, мы приняли решение сделать ее проще, и посмотрим, как это сработает».

Как сообщал УНИАН, в прошлом сезоне французская команда финишировала девятой в таблице Кубка конструкторов из 11-ти команд, опередив только Sauber и Manor.