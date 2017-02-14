Над Формулой-1 нависла угроза огромного штрафа от Еврокомиссии

Депутат Европарламента от Великобритании Аннелиза Доддс призвала к расследованию обстоятельств покупки акций Формулы 1 американской корпорацией Liberty Media, сообщает Motorsport со ссылкой на The Times.

Доддс внесла соответствующие поправки в последнюю версию доклада, подводящего итоги работы Еврокомиссии в сфере контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.

В январе Liberty приобрела 100% акций материнской компании Ф1 Delta Topco, получив одобрение FIA на проведение сделки. При этом сама федерация получила немалую прибыль от продажи прав на Ф1, поскольку ей принадлежал 1% акций Delta Topco, приобретенный FIA в 2013 году за 458 тысяч долларов. После выкупа Liberty акций Delta Topco, федерация выручила около 80 миллионов долларов за свой пакет ценных бумаг.

По мнению Доддс, ситуация, когда FIA одобрила сделку, в то время, как сама получила прибыль от ее проведения, является прямым нарушением соглашения между FIA и ЕС о недопуске конфликта интересов, заключенного в 2001 году.

Кроме того, депутат призвала разобраться с несправедливым распределением призовых в серии – с 2013 года в Ф1 существует система коммерческих соглашений, заключенных FOM отдельно с каждой командой.

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Поправки, внесенные Доддс, были одобрены Комитетом Европарламента по экономическим и монетарным делам, и теперь вопрос о необходимости расследования обстоятельств сделки между Liberty и Ф1 будет вынесен на голосование. В случае начала расследования Еврокомиссией Формуле 1 может грозить штраф за нарушение антимонопольного законодательства в размере 135 миллионов фунтов (10% от оборота серии).

В сентябре 2015-го представители Sauber и Force India подали иск в антимонопольный комитет Еврокомиссии, обвинив топ-команды в картельном сговоре с руководством Ф1, незаконно предоставившим им привилегированные условия в вопросе распределения призовых.

В прошлом Доддс уже не раз обращала внимание на возможное несоответствие Формулы 1 законам ЕС, в том числе и критиковала готовящуюся сделку по продаже прав Ф1 компании Liberty Media, а также на систему распределения призовых в серии. Ее интерес к Ф1 связан с тем, что базы нескольких команд расположены в ее избирательном округе на юго-востоке Англии.

Как сообщал УНИАН, в январе Liberty Media объявила о завершении сделки по приобретению "Формулы-1".