Украинский раллийный экипаж замкнул 20-ку сильнейших этапа чемпионата мира в Швеции

В Карлстаде (Швеция) состоялся второй этап Чемпионата мира по ралли-2017, где экипаж украинской Eurolamp World Rally Team занял 20-е место, сообщает официальный сайт команды.

Украинский экипаж проехал всю дистанцию с общим результатом 2 часа 53 минуты 14,1 секунды, отстав от победителя на 17 минут 10,5 секунды.

Победителем гонки стал экипаж финского гонщика Яри Латвала с результатом 2 часа 36 минут 03,6 секунды. Второе место у Отта Тянака из Эстонии (29,2 секунды отставания), третье - у Себастьяна Ожье из Франции (59,5 секунды отставания).

Традиционная зрительская параллелька на ипподроме в Карлстаде открыла второй этап Чемпионата мира по ралли, Ралли Швеции. После нескольких тренировок накануне старта сезона, а также утреннего шейкдауна, первый скоростной участок, Super Special Stage Karlstad, стал первым по-настоящему боевым испытанием для нового состава экипажа Eurolamp World Rally Team. Волею организаторов, спарринг-партнером Валерия Горбаня и Сергея Ларенса на дистанции суперспешиала был их соперник по WRC Trophy — экипаж Лоренцо Бертелли и Симоне Скатолина. Дуэль закончилась в пользу итальянцев, которые опередили украино-эстонский дуэт всего на одну десятую секунды. При этом, на шейкдауне по ходу своей лучшей попытки Горбань превзошел лучший результат Бертелли почти на четыре секунды.

По ходу пятничных скоростных участков экипаж Eurolamp WRT держался в районе второго десятка. Свой лучший результат дня он показал на 16-километровом СУ8, который замыкал программу первого полноценного дня гонки. На этом спецучастке Валерий и Сергей были 16-ми. А в промежуточном протоколе гонки украино-эстонская пара поднялась на 19-ю сточку.

На заключительном скоростном участке субботы произошел, пожалуй, решающий момент Ралли Швеции. В совершенно безобидной ситуации лидер гонки Тьерри Невилль повредил свой автомобиль и выбыл из борьбы. А между тем, на этом же скоростном участке произошел очень приятный для украинских болельщиков момент. Экипаж Eurolamp World Rally Team показал свой лучший пока результат в нынешней гонке. В протоколе СУ15 украино-эстонский дуэт занял 11-ю строку. Что можно рассматривать как логичное завершение дня, по ходу которого Валерий Горбань и Сергей Ларенс неизменно наращивали темп.

Во время второго проезда и СУ Hagfors, и СУ Vargåsen они выиграли сами у себя по 12 секунд. Без улучшения осталось только время открывающего день скоростного участка Knon, на котором у экипажа случился небольшой разворот. К сожалению, проехать этот СУ повторно не удалось — организаторы отменили его из соображений безопасности, так как утром участники развивали на нем слишком большие средние скорости, превышающие рекомендованные 130 км/ч.

В воскресенье Валерий Горбань и Сергей Ларенс без проблем преодолели три заключительных скоростных участка Ралли Швеции и оформили первый финиш нового экипажа Eurolamp WRT. По ходу двух проездов по дистанции 21-километрового скоростного участка Likenäs Горбань и Ларенс показали 17-й и 22-й результаты. На заключительном отрезке гонки, 16-километровом Power Stage, они были 19-ми. В итоге, украино-эстонский дуэт сохранил за собой 20-ю строку итогового протокола второго этапа Чемпионата мира по ралли.

«Команда сработала на отлично! Экипаж… Думаю, на три с плюсом. Пару балов не добрали обоюдно — и пилот, и штурман. Но мы знаем, над чем работать. В целом же, отличная зимняя гонка получилась. Приятное снежное покрытие. Великолепное начало сезона!» — подвел итоги Ралли Швеции Валерий Горбань.

Сергей Ларенс также остался доволен гонкой: «Не могу скрыть своих положительных эмоций. Мне все очень понравилось. И главное — и вся команда, и техника отработали без малейших сбоев, предельно надежно и слажено. Я очень доволен стартом сезона!»

Следующий старт Eurolamp World Rally Team запланирован на Ралли Мексики. Третий этап Чемпионата мира пройдет с 9 по 12 марта.