Пилот "Формулы-1" Феттель разбил машину на тестах в Фиорано

Пилот команды Формулы-1 Ferrari Себастьян Феттель разбил свою машину на тестах в Фиорано, сообщает Motorsport.

Гонщик итальянской команды Ferrari проводил сегодня первый день дождевых тестов Pirelli, которые направлены на совершенствование дождевой резины поставщика шин для Формулы 1.

Двухдневные тесты проходят на трассе Фиорано, где команда из Маранелло предоставила миланским шинникам переходное шасси «ил», созданное на базе болида SF15-T.

Себастьян Феттель должен был отработать сегодняшний день и передать машину Антонио Джовинацци, который собирается сесть за руль в пятницу.

Но учитывая, что сегодня только первое появление немца в болиде Формулы 1, пока не ясно, исполнит Себастьян намеченную программу и не придется ли корректировать завтрашнюю программу третьего пилота Маранелло, тем самым отстранив его от управления болидом Ferrari.