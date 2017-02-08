Украинская команда Eurolamp World Rally Team начнет новый сезон на Ралли Швеции

Украинская команда Eurolamp World Rally Team начнет свои выступления в Чемпионате мира по ралли 2017 года на Ралли Швеции, сообщается на официальном сайте команды.

Пока участники мирового первенства боролись на спецучастках в Монте-Карло и подводили первые итоги, украинский коллектив готовился к своему первому боевому старту в новом сезоне, в том числе — на тренировочных трассах. После рождественской тренировки в Рованиеми, команда еще раз посетила Snow Rally Rings в последние выходные января. А непосредственно перед выездом в Швецию была проведена еще одна тренировка в Эстонии.

Таким образом, экипаж, а также бригада инженеров и механиков постарались сделать все от них зависящее, чтобы подойти к шведскому этапу с максимальной уверенностью в своих силах. Некоторую неуверенность накануне Ралли Швеции вызывает разве что погода, которую отметили и пилот, и штурман экипажа Eurolamp WRT, описывая свои ожидания от предстоящей гонки, и выделяя в них как плюсы, так и возможные минусы.

«Положительные ожидания накануне Ралли Швеции связаны с предвкушением снега. Снежная гонка — это большая редкость для Чемпионата мира, и особенно для нашей команды. А мы очень любим снег. И проделали много работы, приложили максимум усилий, чтобы и автомобиль, и экипаж были готовы к гонке, и чтобы мы получили от нее максимальное удовольствие, — рассказал Валерий Горбань, пилот Eurolamp WRT. - Что же до возможных отрицательных сторон гонки, то главное опасение вызывает непредсказуемость погоды, которая может все испортить. Чтобы понять, о чем речь — достаточно вспомнить прошлый год, когда из-за оттепели гонку вообще едва не отменили. Ну, и, конечно, нельзя забывать, что у нас новый экипаж. Проблем с этим не будет, но, тем не менее, над слаженностью экипажа еще нужно работать...»

Сергей Ларенс, штурман Eurolamp WRT, озвучил очень сходное со своим пилотом мнение: «К позитивным ожиданиям, без сомнения, отношу то, что гонки на таком высочайшем уровне — это волнительно и интересно. Можно сказать, что это определенный вызов. Прежде всего для меня. Плюс, это будет моя первая гонка в составе команды Eurolamp WRT, что не менее волнительно и приятно. Ну, а опасения, в первую очередь, связаны с неустойчивой погодой и возможным отсутствием достаточного количества снега. Кроме того, Валерий для меня — новый сложный пилот. Со времени нашей прошлой общей Португалии много изменилось — и машина, и скорости. Понадобится некоторое время на то, чтобы проникнуться, пропустить через себя все нюансы и особенности видения дороги пилотом. Надеюсь нас обойдут стороной технические неполадки, и мы сможем показать хорошую скорость!»

Ралли Швеции пройдет с 9 по 12 февраля