Генеральный директор команды Формулы-1 McLaren покинул свою должность

Генеральный директор команды Формулы-1 MсLaren Йос Капиту оставил свою должность, сообщает Motorsport.

В свое время Капиту оставил Volkwagen ради McLaren, где работал вместе со спортивным директором Эриком Булье и Джонатаном Нилом. Впервые в качестве генерального директора Йост провел Гран при Италии. Его регулярно видели в гараже команды. Тем не менее, будущее Капиту оказалось под вопросом, когда в декабре прошлого года уволили Ронна Денниса, который и подписал контракт с Йостом в январе.

Читайте такжеMcLaren прервала 36-летнюю традицию названия машин Ф1Приглашение Зака Брауна на пост исполнительного директора McLaren дало шанс пересмотреть стратегию команды – Капиту и Уокинг договорились прекратить сотрудничество.

Представитель McLaren рассказал Motorsport.com: «Йост Капиту присоединился к McLaren после четырех лет в VW Motorsport с желанием помочь команде вернуться в лидеры. Он намеревался возродить команду, чтобы болиды McLaren в Ф1 снова стали конкурентоспособными и помогли в ближайшие годы выиграть чемпионат. К сожалению, мы не смогли найти общий язык с Йостом относительно пути достижения этой цели. В конце концов, мы договорились, что он уйдет из McLaren Racing и будет искать другие возможности. Мы желаем ему успехов в новых начинаниях».

Как сообщал УНИАН, сезон-2016 McLaren завершил ровно в середине турнирной таблицы - на 6-м месте в Кубке конструкторов, набрав 76 баллов.