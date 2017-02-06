В Формуле-1 может появиться Гран-при Финляндии - СМИ

В столице Финляндии Хельсинки полным ходом идет строительство новой трассы, сообщает Sport-Arena со ссылкой на Ilta Sanomat.

Начиная с 2018 года на ней будут проходить гонки MotoGP — соответствующее соглашение уже подписано. Однако в ближайшем будущем финны попытаются также попасть в календарь Формулы-1.

Читайте такжеВ Баку стартовал первый в истории Азербайджана этап "Формулы-1"Об этом заявил президент Федерации автоспорта Финляндии Юхани Пакари: «Естественно, мы будем всерьез оценивать возможность появления Гран-при Финляндии в Формуле-1», — ометил Пакари.

На протяжении многих лет финские пилоты успешно выступают в Формуле-1 и даже становятся чемпионами мира (Кеке Росберг, Мика Хаккинен и Кими Райкконен). Несмотря на это, своей гонки в Формуле-1 у финнов нет.