"Формулический" гонщик Оливье Панис перешел в WTCC

Сын бывшего гонщика Ф1, а ныне ТВ-комментатора Оливье Паниса перейдет из «формул» в туринг, сообщает Motorsport.

Команда WTCC Zengo Motorsport подтвердила, что за нее в новом сезоне будет выступать 22-летний Орельен Панис.

В прошлом сезоне французский пилот выиграл две гонки и занял итоговое пятое место в чемпионате Формулы V8 3.5. До сих пор он выступал в основном в младших «формульных» сериях, а также в ледовых гонках Andros Trophy.

«Я очень рад переходу в WTCC, – сказал Панис. – Это очень сильный международный чемпионат, и это шаг вперед в моей карьере. В серии выступает много опытных и успешных гонщиков. Так что меня ждет трудный и интересный вызов. С первого дня мне нужно засучить рукава».

Француз добавил: «Надеюсь, папе будет что сказать обо мне хорошего во время трансляций WTCC на Eurosport France!»

Zengo Motorsport будет выступать на машинах Honda Civic. Панис стал первым невенгерским гонщиком в истории команды. Имя его напарника пока неизвестно. В прошлом сезоне за Zengo Motorsport выступали Ференц Фица и Даниэль Надь.