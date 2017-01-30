Руководитель Mercedes F1 Вольфф готов продлить контракт с командой

Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольфф подтвердил готовность продлить свой контракт с командой, который заканчивается в этом году, сообщает F-1 News со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Читайте также"Формула-1": Боттас стал пилотом MersedesВ частности, Вольфф отметил: «Мы безупречно ладим с Советом директоров, я рад каждый день учиться чему-то новому у наших сотрудников. Мне нравится эта работа. Можно исходить из того, что ещё какое-то время я проведу на этом посту».

Тото Вольфф возглавляет спортивное отделение Mercedes с 2013 года, сменив на этом посту Норберта Хауга.

Как сообщал УНИАН, в сезоне-2017 пилоты Mercedes сделали победный дубль - Нико Росберг и Льюис Хэмилтон заняли 1-2 места в итоговой таблице сезона. Сама команда, разумеется, выиграла Кубок конструкторов с огромным отрывом от конкурентов.