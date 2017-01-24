Экс-руководитель команды Mersedes F1 Браун стал спортивным директором Формулы-1

Экс-руководитель команды Mersedes F1 Росс Браун стал спортивным директором Формулы-1, сообщает Motorsport.

Назначения сегодня подтвердил новый генеральный директор Формулы 1 Чейз Кэри, который принял руководство спортом из рук Берни Экклстоуна. Также Керри подтвердил, что аналогичную должность, но по коммерческим вопросам, занял Шон Бретчес.

Во время приобретения Браун был советником Liberty, а после его окончания получил постоянную ключевую должность.

“Фантастически вернуться к миру Формулы 1, - сказал Браун.- Мне нравилось быть консультантом в Liberty Media в последние месяцы и я рад продолжить работу с Чейзом, Шоном и другими для помощи эволюции спорта. Мы имеем почти беспрецедентную возможность работать вместе с командами и промоутерами для того, чтобы сделать Формулу 1 лучше для них и, конечно, болельщиков”.

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Керри добавил: “Я с радостью поздравляю Росса с возвращением в Формулу 1. За 40 лет, которые он в ней провел, он творил магию с любой командой, где работал, благодаря своим фундаментальным знанием техники, опыту и связям. И я уже получил немало от его советов и знаний. Я также рад, что к Формуле-1 присоединится Шон. Он был одним из двигателей преобразования ESPN в одну из ведущих спортивных медиа-франшиз в мире. Его знания относительно маркетинга, цифровых медиа и дистрибуции станут бесценными в развитии Формулы 1. Я жду начала работы с Шоном и Россом, так же, как и с действующими руководителями, в том числе с финансовым директором Данканом Лловархом, Сашей Вудвардом Хиллом, нашим Советом Директоров, FIA, Берни и Liberty. Вместе мы хотим сделать Формулу 1 лучшей для промоутеров, команд и зрителей”.

Как сообщал УНИАН, накануне Берни Экклстоуна уволили с должности главы Формулы-1