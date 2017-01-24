Liberty Media объявила о завершении сделки по покупке Formula 1

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте предприятия, передает РБК.

Новым главой Formula 1, как отмечается в сообщении Liberty Media, назначен Чейз Кери, бывший глава группы компаний Берни Экклстоун назначен ее почетным председателем.

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«Мы очень рады, что завершили сделку по приобретению Formula 1 и что Чейз будет вести этот бизнес в качестве генерального директора», — заявил президент и исполнительный директор Liberty Media Грег Маффей.

Он также отметил, что в настоящий момент «существует огромная возможность для роста этого вида спорта». «И мы абсолютно уверены в том, что Чейз с его способностями и опытом является правильным человеком для достижения этой цели», — заключил Маффей.

Liberty Media приобрела у фонда CVC Capital Partners 18,7% акций Formula 1 в сентябре прошлого года. Их стоимость составляла $746 млн. Тогда компания получила право выкупа 100% акций Formula 1. Их Liberty Media оценивала в $8 млрд (вместе с долгом гоночной серии в $4,1 млрд).

Эту сделку Международная автомобильная федерация (FIA) одобрила 19 января.

Ранее УНИАН сообщал, что Берни Экклстоуна уволили с поста президента группы компаний Formula 1.