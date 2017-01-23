Берни Экклстоуна уволили с поста главы Формулы-1

Об этом он сам рассказал немецкому изданию ​Auto motor und sport, передает РБК.

«Меня сегодня сняли с должности. Я просто ухожу. Я больше не руковожу компанией. Это официально», — заявил он.

Экклстоун сообщил, что его должность занял бывший председатель Formula One Group Чейз Кэри. Экклстоуну предложили занять пост почетного председателя компании.

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«Это американский термин, своего рода почетный президент. Я принял это предложение, не зная, что означает [эта должность]», — добавил он.

Financial Times со ссылкой на источники ранее днем писала, что Экклстоун собирается покинуть свою должность. Однако собеседники газеты сообщали, что окончательное решение по этому поводу еще не принято.

Издание передавало, что при Кэри Formula 1 планирует вернуть коммерческий интерес к этому виду спорта, включая продажу прав на наименование и организацию дополнительных мероприятий при проведении 21 Гран-при.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2016 года после покупки Формулы-1 компанией Liberty Media, Берни Экклстоун заявил, что останется руководителем гоночной еще несколько лет.