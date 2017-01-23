Производители шин опасаются резкого уменьшения количества обгонов в новом сезоне Формулы-1

Накануне сезона-2017, в котором в действие вступает новый технический регламент, Pirelli внесла изменения в конструкцию шин и теперь резина должна изнашиваться медленнее, а гонщики благодаря этому, как предполагается, жестче атаковать трассу. В то же время существуют опасения, что новый регламент на аэродинамику отрицательно скажется на количестве обгонов, сообщает Motorsport.

Босс автоспортивного подразделения Pirelli Пол Хембери опасается, что в 2017 году гонки могут стать менее интересными, и подчеркивает, что все усилия шинников в этом случае никак не смогут помочь улучшить ситуацию.

Отвечая на вопрос, кажется ли ему, что новый регламент на аэродинамику обещает очень интересный сезон, Хембери сказал: «Думаю, гонщикам все понравится. Машины, которые способны ехать на такой скорости, заставят гонщиков почувствовать себя не в своей тарелке - в хорошем смысле. С физической точки зрения перед пилотами будут стоять такие задачи, которых уже не было давно. Но на количество обгонов влияют относительные скорости машин. Шанс на обгон, если две машины примерно равны по скорости. В противном случае мы рискуем увидеть процессию на трассе».

Гонщики и FIA просили Pirelli сделать шины с низким уровнем износа, что противоречит философии, взятой на вооружение в предыдущие годы. Хембери с удивлением воспринял смену шинной политики FIA.

Читайте такжеХэмильтон и Росберг впервые протестируют новые шины Pirelli на следующей неделеОтвечая на вопрос, можно ли провести параллели между первым сезоном Pirelli в Ф1 - в 2012-м, напомним, в первых семи гонках было семь разных победителей - и сезоном-2017, Хембери сказал: «Сейчас все будет иначе. Но нас попросили так сделать. Перед 2011-м нас просили сделать шины с высоким уровнем деградации. Сейчас нас просят сделать наоборот. Мы не станем выяснять, что лучше; пусть это делают соответствующие лица. Мы просто делаем то, о чем нас попросили. У каждого из этих подходов есть свои плюсы и минусы. Думаю, после первых пяти или шести гонок мы уже будем понимать, что именно мы сделали и хорошо ли справились с задачей».

Хембери скептически относится к утверждениям, что сезон-2017 непременно станет интересным. В то же время он верит, что резина, которая уже не столь быстро разрушится под воздействием температуры, поможет гонщикам жестче атаковать своих соперников.

«В течение шести сезонов перед нами стояла задача сделать шины, которые отличаются непростым поведением, - продолжил он. - Гонщики и команды должны были следить, чтобы резина не перегревалась и не разрушалась. Теперь нас просят уменьшить влияние этих факторов. Резина будет перегреваться не так сильно, как раньше; уменьшится и ее износ. Пилот, который готовит обгон, может атаковать жестче, не рискуя при этом перегреть резину. Необходимо учитывать, конечно, и изменения в аэродинамике. Теперь воздушный поток, создаваемый лидером, уже не будет иметь такого серьезного влияния на машину преследователя. Это в сочетании с шинами должно дать пилотам возможность проводить более агрессивные маневры. С другой стороны, много поворотов можно будет проезжать на полном дросселе. И вот это уже никак не увеличит количество обгонов, поскольку гонщики не будут сбрасывать скорость».

Хембери уверен, что отныне гонщики смогут возвращать резину в оптимальный диапазон температур даже после перегрева. В предыдущие годы это было невозможно. «Теперь можно будет привести температуру шин в норму, - заявил он. - Впрочем, это еще нужно проверить на актуальной машине. На тестах мы видели, что это у нас получается. Поэтому мы уверены, что выбрали верный путь. Может, мы слишком консервативны и наш подход не слишком агрессивный? Это мы поймем только тогда, когда увидим новые машины в действии».

Как сообщал УНИАН, Pirelli - поставщик автошин для команд «Формулы-1» в 1925-1957, 1980-1991 г.г. Начиная с сезона 2011 года и до настоящего времени является монопольным поставщиком шин для «Формулы-1».