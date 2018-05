Международная федерация автоспорта разрешила продажу Формулы 1 компании Liberty Media

На внеочередном заседании члены Всемирного совета FIA по автоспорту (далее-WMSC) единогласно одобрили переход Ф1 под контроль Liberty Media, сообщает Motorsport.

Всего через день после собрания акционеров Liberty Media члены высшего руководства FIA собрались для обсуждения предложения компании.

На заседании представители Liberty провели презентацию и рассказали о своих планах относительно Ф1. Также они ответили на вопросы членов совета о том, как повлияет на ситуацию тот факт, что компания покупает 100 процентов акций Delta Topco, материнской компании Формулы 1.

Члены WMSC единогласно проголосовали за переход Ф1 под контроль Liberty Media.

В заявлении FIA сказано: «Liberty, Formula One Group и FIA намерены сотрудничать, чтобы построить конструктивные отношения, которые помогут успешному развитию чемпионата Формулы 1 в долгосрочной перспективе. Решение WMSC подтверждают веру FIA в то, что Liberty, которая является известной медиакомпанией с опытом работы как в спорте, так и в сфере развлечений, находится в хорошем положении для дальнейшего развития чемпионата. FIA оставляет за собой один процент акций Delta Topco. В рамках продажи Ф1 компанией CVC компании Liberty и в соответствии с соглашениями между FIA и Formula One Group FIA будет принимать участие в процессе продажи на тех же условиях, что и CVC и остальные акционеры. FIA с нетерпением ждет возможности сотрудничать с новыми владельцами Formula One Group и работать над развитием лучшего зрелища в мире, которым Формула 1 является для всех акционеров».

Таким образом, Liberty преодолела последний важный барьер. Окончательно закрыть сделку планируется в марте.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года появилась информация о том, что американская компания купит Формулу-1 за 8 миллиардов долларов.