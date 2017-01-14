Петрансель стал 13-кратным победителем Ралли Дакар

Французский гонщик Стефан Петрансель обновил свой рекорд по количеству побед в легендарном марафоне, одержав уже 13-ю победу на "Дакаре", сообщает Моторспорт.

Российский пилот команды "КАМАЗ" Эдуард Николаев одержал победу в зачете грузовиков, а первым в истории российским победителем ралли Дакар в зачете квадроциклов стал Сергей Карякин. В свою очередь, Сэм Сандерленд стал первым британским победителем в зачете мотоциклистов.

Последний спецучасток Дакар-2017 был длиной всего 64 километра, на которых гонщикам лидирующей группы было трудно что то выиграть, или потерять позицию. Поэтому все прошло в спокойном режиме: Стефан Петрансель завершил короткую зачетную участок без особых проблем.

Себастьян Леб, главный преследователь своего товарища по команде Peugeot, еще до старта сообщил, что атаковать не будет, ибо шансов на то, чтобы отыграть больше пяти минут, у него нет. 9-кратный чемпион мира по ралли действительно не рисковал, хотя он и выиграл СУ12, и обеспечил себе второе место в гонке.

Третьим на Дакар-2017 стал напарник двух лидеров Сириль Депре, который обеспечил Peugeot хет-трик.