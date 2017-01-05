Фаворит Дакара-2017 Аль-Аттия прекратил борьбу после трех этапов

Нассер Аль-Аттия на третьем этапе Дакар-2017 столкнулся с огромными проблемами, где по ошибке он оторвал колесо, после чего еле доехал до финиша, потеряв больше двух часов времени, сообщает Motorsport.

Однако, даже этих усилий было недостаточно для того, чтобы выйти на старт четвертого спецучастка. Механики Toyota решили, что повреждения машины слишком большие для ее восстановления в бивуаке.

Читайте такжеСебастьян Леб вышел в лидеры ралли "Дакар""Это была моя ошибка. Но ошибка есть ошибка - нам не повезло, однако это природа гонки, это то, чем является "Дакар". Мы очень хорошо проводили гонку лидировали, но потом все потеряли. Нас ждет долгий год ожидания", - сказал на финише третьего этапа Нассер Аль-Аттия.

В гонке продолжат борьбу Жиньель де Вильер и Хоан Нани Рома, которые вчера также потеряли немного времени. Но утром с техникой все было в порядке, поэтому они выйдут на старт четвертого этапа.

Как сообщал УНИАН, ралли "Дакар-2017" проходит с 2 по 14 января.