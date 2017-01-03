Себастьян Леб вышел в лидеры ралли "Дакар"

На втором спецучастке "Дакара" Себастьен Леб ожидаемо одержал победу, а преимущества над Нассером Аль-Аттия хватило, чтобы выйти в лидеры гонки, сообщает Motorsport.

Первые спецучастки Дакар-2017 очень сильно подходили лучшем раллисту в истории Себастьяну Лебу. Французский пилот, как и в прошлом году, очень хорошо начал гонку, поскольку пока что на первом плане стоят скорость и безошибочная езда по дорогам в долинах Аргентины.

На втором этапе пилотам на пути к Сан-Мигель-де-Тукумана нужно было проехать извилистый 275-километровый спецучасток. Самым выносливым оказался Леб, который с первых километров вышел в лидеры и понемногу наращивал преимущество над конкурентами.

Самым главным его соперником стал Нассер Аль-Аттия. Катарцу после вчерашних приключений надо было не только поддерживать высокую скорость, но и заботиться о технике, которая работала не лучшим на первом спецучастке. В итоге Аль-Аттии удалось выступить весьма удачно - он проиграл французу меньше, чем полторы минуты. Однако, по итогам СУ2 именно Леб возглавляет общий зачет.

Не удивительно, что третьим на втором этапе был еще один раллист - Карлос Сайнс, который обеспечил для Peugeot двойное попадание в Топ-3. Но если говорить о Топ-5, то здесь по численности преимущество уже у Toyota: четвертым на СУ2 стал Жиньель де Вильер, а пятым - Хоан Нани Рома.

Пока пилоты Mini не могут вмешаться в борьбу за первые места. Сегодня лучшим из них стал Язид Аль-Раджи, который финишировал шестым, проиграв пять минут Лебу, а Микко Хирвонен был лишь восьмым. Финский пилот тоже по прогнозам должен был хорошо выступить на раллийном спецучастке, однако не сумел - он проиграл 8 мин 24 сек. Разделил этих пилотов Стефан Петрансель (Peugeot), действующий чемпион "Дакара", который проиграл почти семь минут лидеру.