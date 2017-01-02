В Парагвае стартует знаменитое ралли "Дакар-2017"

2 января стартует одно из самых престижных ралли в мире авто и мото-спорта "Дакар-2017", сообщает официальный сайт соревнований.

В этом году гонка пройдет по территории трех стран - Парагвая, Боливии и Агентины.

По традиции, соревнования проходят в четырех категориях - авто, мото, квадроциклы и грузовики.

Всего намечено 12 этапов, каждый из которых продлится ровно 1 день. При этом все трассы будут по-своему уникальны. Ведь маршруты проложены по местным пустыням, степям-пампасам и горным плоскогорьям.

Перечень этапов выглядит следующим образом: Асунсьон – Ресистенсия (2 января 2017); Ресистенсия – Сан-Мигель да Тукуман; Сан-Мигель да Тукуман – Сан-Сальвадор де Жужуй; Сан-Сальвадор де Жужуй – Тупица; Тупица – Оруро; Оруро – Ла-Пас; Ла-Пас (день отдыха) Ла-Пас – Уюни; Уюни – Сальта; Сальта – Чилесито; Чилесито – Сан-Хуан; Сан-Хуан – Рио-Куарто; Рио-Куарто – Буэнос-Айрес (14 января 2017).