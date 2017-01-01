В новом году в "Формуле-1" будет более развернутый пелотон - Ньюи

Глава технического отдела Red Bull Racing считает, что в новом сезоне расклад сил в Формуле 1 может существенно измениться, сообщает Motorsport.

В новом сезоне в силу вступает новый регламент на аэродинамику - многие специалисты считают, что с 2017-го главным в смысле достижения успеха компонентом машины станет не мотор, как в предыдущих трех сезонах, а шасси.

Считается, что такая ситуация выгодна Red Bull, которая сотрудничает со знаменитым конструктором Эдрианом Ньюи. Однако, сам Ньюи не считает, что в 2017-м его подопечные непременно будут главными фаворитами сезона.

Читайте такжеПилот Риккардо: в Red Bull справятся с моим соперничеством с Ферстаппеном«Это [изменение регламента] почти наверняка означает, что пелотон станет более развернутым, - цитирует Ньюи Sky Sports. - Когда в регламент вносятся изменения, некоторые команды «читают» их лучше других. Обычно большие команды, которые имеют серьезные ресурсы, выполняют задание. Но последний раз это было не так. В 2009-м лучше всех с новыми правилами справились Brawn и мы, а у бывших фаворитов Ferrari и McLaren были проблемы".

"Когда меняется регламент, ты имеешь множество идей, которые следует сопоставить с общим подходом к разработке машины. Так, мы входим в категорию «больших» команд, но у нас нет ресурсов, чтобы изучать все возможности одновременно. Каждой команде предстоит определиться с тем, какой путь она считает правильным. Мы надеемся, что сможем избежать ошибок. При этом нельзя исключать, что кто-то другой пошел более выгодным путем», - отметил Ньюи.

Как сообщал УНИАН, в сезоне-2016 из 11 команд полное преимущество имел Mersedes (765 баллов). У Red Bull Racing 468 баллов, Ferrari - 398, Force India - 173, Williams - 138. У остальных шести команд из одиннадцати (больше половины) - от 1 до 76 баллов в итоговой турнирной таблице сезона.