Три года после трагедии: на лечение Шумахера ушло 16 миллионов евро

Восстановление семикратного чемпиона мира легенды Формулы-1 Михаэля Шумахера обходится его семье очень дорого, сообщает SportArena со ссылкой на The Sun.

Шумахер продолжает находиться в своем доме в Женеве, Швейцария. За его состоянием следят и пытаются проводить лечение сразу 15 врачей. Главная задача — удаление всех сгустков крови, которые образовались в мозге.

Читайте такжеСын Шумахера дебютирует в "Формуле-3"По информации британского издания, на лечение гонщика его семья уже потратила порядка порядка 16-ти миллионов евро. Таким образом, каждая неделя лечения обходится в 135 тысяч евро.

Стоит отметить, что ранее финансовое состояние Михаэля Шумахера оценивалось сотнями миллионов евро, а его супруга Коринна уже продала дом гонщика в Норвегии и личный самолет.

Как сообщалось, 29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французском Мерибеле.

После этого 7-кратный чемпион мира впал в кому. С тех пор в сети не появилось ни одной фотографии Шумахера, несмотря на многочисленные попытки папарацци сделать фото легендарного гонщика. Кроме того, близкие спортсмена хранят молчание и не делятся подробностями относительно его состояния.