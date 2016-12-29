Сын Шумахера нацелен на титул чемпиона мира "Формулы-1"

Сын Михаэля Шумахера Мик не скрывает своей нацеленности на титул чемпиона Формулы-1 и планирует постепенно готовить себя к элите мирового автоспорта, сообщает SportArena со ссылкой на Bild.

«Как и каждый гонщик, я хочу стать чемпионом мира в Формуле-1. Формула-3 – следующий шаг для меня, и я не могу дождаться старта. В этом году передо мной стоит сложная задача, но тесты в последние несколько недель показали, что машина великолепна, а я получил большое удовольствие от вождения. Формула-3 – это та категория, через которую прошли все легенды», — сказал Шумахер-младший.

Читайте такжеСын Шумахера дебютирует в "Формуле-3"Сын легенды мирового автоспорта не собирается форсировать свой прорыв в Формулу-1, намереваясь перейти на высшую ступень только тогда, когда почувствует себя готовым к новому вызову.

Мик Шумахер на старте своей карьеры выступал под фамилией матери, но теперь решил гоняться под фамилией своего отца.

«Даже если мне будет уделяться много внимания, я хочу участвовать в гонках, и это самое главное», — подытожил немецкий гонщик.

Мик Шумахер перед переходом в Формулу-3 становился вице-чемпионом в немецкой и итальянской сериях Ф-4, одержав в общей сложности 10 побед в гонках.