Пилот Риккардо: в Red Bull справятся с моим соперничеством с Ферстаппеном

Даниэль Риккардо считает, что его команда сможет удержать под контролем борьбу между ним и его напарником Максом Ферстаппеном, сообщает Motorsport.

Юный голландец присоединился к Red Bull в этом году на Гран При Испании после того, как его повысили из Toro Rosso. Он выиграл первую же гонку в составе новой команды и стал одной из звезд второй половины сезона. Но, несмотря на наличие в Red Bull двух очень конкурентоспособных пилотов, Риккардо считает, что он и Ферстаппен до сих пор могли справиться с соперничеством между собой.

«Трудно делать прогнозы о том, что будет, или нет, но я считаю, что в этом году у нас были честные битвы, и одна из них – в Малайзии – решила судьбу победы. По моему мнению, он действительно хорошо гоняется», - отметил Риккардо в интервью Motorsport.com

Читайте такжеАвстралиец Риккардо признан лучшим гонщиком года по версии Autosport«Все зависит от того, как будут разворачиваться события дальше, но думаю, что до сих пор мы разбирались, как мужчины. Между нами было уважение. Несколько раз он меня бил, и я был, конечно, огорчен, потому что не люблю проигрывать. Но я признал, что он ехал очень хорошо и сделал то, что должен был сделать. Думаю, если мы просто будем понимать и воспринимать поражение и говорить: «Он выполнил лучшую работу в этот день», но затем извлечь урок из этого и стать лучшим – между нами все должно быть в порядке. Никогда не бывает легко потерпеть поражение, но я думаю, что все будет хорошо», - продолжил пилот.

Австралиец чувствует, что Red Bull не нужно никаких изменений в своем подходе, пока они с Ферстаппеном не врезаются друг в друга.

«До сих пор в Red Bull хорошо с этим справлялись, как по мне. Если мы квалифицировались бок о бок, они говорили: «Просто будьте осторожны в первом повороте, не испортите гонки друг другу», но кроме этого нам позволили бороться изо всех сил – только не вступать в контакт. Кроме того, мы можем защищаться и атаковать, как с любым другим соперником, но мы понимаем, что, когда мы повредим болиды друг друга, то огорчим шесть-семь сотен людей, которые работают в команде. По моему мнению, в Red Bull хорошо удерживают баланс. Я никогда не боялся бороться с Максом. Команда никогда не говорила: «Эй, ребята, вы не можете делать того, не делать этого». Думаю, что это был правильный подход, и они должны продолжать такую политику».

Как сообщал УНИАН, в сезоне-2016 Риккардо занял 3-е место, набрав 256 очков. Он стал лучшим пилотом после дуэта "Мерседес" Нико Росберга и Льюиса Хэмилтона. Ферстапен занял 5-е место в итоговой таблице - 204 балла.

В Кубке Конструкторов Red Bull (468) занял второе место вслед за Mersedes (765), но опередил Ferrari (398).