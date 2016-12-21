Формула-1. Бразильский гонщик Масса согласился возобновить карьеру в "Уильямс"

Бразильский гонщик Фелипе Масса согласился возобновить карьеру в Формуле-1 и вернуться в команду "Уильямс", за которую он выступал последние три года. Об этом сообщает Motorsport.

Ранее 35-летний Масса объявил об окончании карьеры, а "Уильямс" решил заменить его на 18-летнего Лэнса Стролла. Однако после того, как финном Вальттери Боттасом заинтересовались в команде "Мерседес", британская команда попросила Массу вернуться в Ф-1.

Сам Масса на данный момент не подтверждает свое возвращение и призывает дождаться официальной информации по этому поводу.

Напомним, по окончанию минувшего сезона пилот "Мерседес" Нико Росберг, впервые ставший чемпионом мира, неожиданно объявил об окончании гоночной карьеры. Одним из кандидатов на его замену руководство немецкой команды видит в Вальттери Боттасе. Ожидается, что о переходе финна будет объявлено в конце января.