Новые владельцы Формулы-1 желают ограничить бюджеты команд

Компания Liberty Media, которая в ближайшее время должна стать крупнейшим акционером Формулы-1, начали разработку плана по введению ограничения бюджетов для команд чемпионата. Об этом сообщает Motorsport.com.

"Нет никакого смысла в том, что команды тратят по 400 миллионов фунтов в год. Эти затраты не несут совершенно ничего позитивного для фанатов. Это просто бессмысленные траты на развитие технологий", - заявил в интервью газете The Telegraph неназванный источник, близкий к руководству Liberty Media.

"Более того, подобная система создала классовое неравенство между коллективами. Нам нужно добиться того, чтобы у аутсайдеров тоже появилась возможность побеждать", - подчеркнул источник.

Читайте также"Дайте людям немного шоу-бизнеса": как Формула-1 пытается преодолеть собственный кризисВ 2009 году глава Международной федерации автоспорта (FIA) Макс Мосли уже предлагал ввести ограничение бюджетов для команд Формулы-1. Однако тогда топ-команды гоночной серии отказались от этой реформы, пригрозив покинуть Ф-1.

Теперь новые владельцы Формулы-1 попытаются добиться поддержки у команд и создать ситуацию, при которой большие команды не искали бы пути обхода правил.