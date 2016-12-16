Украинский архитектор разработал проект трассы Формулы-1 во Львове

Украинский конструктор Иван Вишчук завершил разработку проекта трассы автодрома для международных соревнований во Львове, сообщает Motorsport.

Вишчук защитил проект автодрома, который может быть построен во Львове, и соответствует всем международным стандартам.

Стандартная длина трека равна 5,51 км, перепад рельефа достигает 20-25 метров, вместимость - 65-70 тыс. зрителей, паркинг на 16 тыс. автомобилей.

Как сообщалось ранее, первые соревнования уровня Формулы-1 во Львове состоялись 86 лет назад - 8 сентября 1930 года.