Украинский архитектор разработал проект трассы Формулы-1 во Львове
14:15, 16 декабря 2016Мотор
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Проект предусматривает, что будущие Гран-при во Львове смогут посетить 65-70 тысяч зрителей.
Схема будущего автодрома в Львове / motorsport.com
Украинский конструктор Иван Вишчук завершил разработку проекта трассы автодрома для международных соревнований во Львове, сообщает Motorsport.
Вишчук защитил проект автодрома, который может быть построен во Львове, и соответствует всем международным стандартам.
Стандартная длина трека равна 5,51 км, перепад рельефа достигает 20-25 метров, вместимость - 65-70 тыс. зрителей, паркинг на 16 тыс. автомобилей.
Как сообщалось ранее, первые соревнования уровня Формулы-1 во Львове состоялись 86 лет назад - 8 сентября 1930 года.
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