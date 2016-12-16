Формула-1: Williams может отпустить Боттаса в Mercedes

Не смотря на контракт финского гонщика с командой Williams, Клэр Уильямс подтвердила, что Валттери Боттасу может быть разрешено присоединиться к Mercedes при условии, если команде будет найдена равноценная замена на сезон 2017 года, сообщает Motorsport.

Такое признание интересов со стороны Mercedes и допущение возможности заключения соглашения Клэр Уильямс сделала после того, как из Штутгарта пришли новости, что объявление о замене чемпиона Ф1 Нико Росберга будет сделано не раньше 3 января.

Интересно, что такое предположение идет вразрез с мнением технического директора Williams Пэта Симондса, который настаивает, что "наличие Боттаса будет решающим" для планов команды в 2017 году.

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После объявления о завершении карьеры Нико Росбергом 2 декабря, Валттери Боттас не сразу стал претендентом на замену немцу.

Команда Mercedes проверила много кандидатур в напарники Льюису Хэмилтону на 2017 год, однако в итоге, кажется, осталось две возможности – нынешний гонщик команды Williams, или гонщик молодежной программы Mercedes и нынешний пилот Manor Паскаль Верляйн.

Следует отметить, что менеджером карьеры Боттаса является компания, которой владеет руководитель команды Mercedes Тото Вольфф, и именно это может дать ему преимущество перед другими кандидатами.