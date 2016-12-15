Пилот Формулы-1 Ферстаппен стремится перейти в Ferrari в 2020 году

Нидерландец сейчас стал одним из самых желанных гонщиков Формулы 1. В Red Bull "привязали" талантливого пилота контрактом на несколько лет и, безусловно, строят команду вокруг него, сообщает Motorsport.

Соглашение Ферстаппена с Red Bull рассчитана на период до конца 2019 года, и пилот не намерен разрывать контракт, надеясь за это время выиграть один или даже несколько чемпионских титулов.

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Однако, после этого может повториться сценарий Себастьяна Феттеля, который после четырех подряд побед в чемпионате в итоге решил перейти в Ferrari. Однако, Ферстаппен не хочет попасть в ловушку, в которой оказался немец, который стал заложником плохой формы итальянских болидов. По информации источников, Макс согласится на переход в Скудерию, только если она будет способна бороться за победы.

Именно поэтому Ферстаппен не оставляет варианта остаться в Red Bull после 2019 года, чтобы иметь возможность бороться с чемпионство, хотя и признает, что его настоящей мечтой, как и многих других гонщиков, является Ferrari.

«Каждый пилот Формулы 1 мечтает оказаться в Ferrari», - отметил он.

Соглашения с действующими пилотами Скудерии заканчиваются в конце следующего года, и нет никакой гарантии, что Феттель и Райкконен останутся. На самом деле, немецкая пресса сообщает, что Себастьян хочет перейти в 2018 году в Mercedes, в частности, если в Ferrari снова сделают слабую машину.