"Мерседес" объявит имя сменщика Росберга после нового года

Машина Росберга пока остается вакантной / Reuters

Менеджмент "Мерседеса" подтвердил, что до конца этого года фамилия нового напарника для Льюиса Хэмилтона названа не будет, а определенность в этом вопросе наступит в январе, сообщает SportArena.

Руководство команды вернется из отпуска и только после этого продолжит заниматься поисками нового пилота на замену завершившему карьеру Нико Росбергу.

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Ожидалось, что Мерседес попробует быстро уладить этот вопрос, но теперь в команде решили не торопиться.

Главными претендентами называют Валттери Боттаса из Уильямса и Паскаля Верляйна, который не имеет контракта и остается в подвешенном состоянии.

Как сообщал УНИАН, Росберг объявил об окончании карьеры спустя несколько дней по окончании последнего Гран-при сезона-2016, по итогам которого он стал чемпионом мира.