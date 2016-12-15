Австралиец Риккардо признан лучшим гонщиком года по версии Autosport

Австралийский пилот команды Формулы-1 "Ред Булл" Даниэль Риккардо признан лучшим автогонщиком 2016 года версии авторитетного британского журнала Autosport.

В Топ-10 рейтинга вошли шесть представителей Формулы-1. Места в тройке заняли гонщик "Мерседес" Льюис Хэмилтон и второй пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Чемпион Формулы-1 Нико Росберг занял пятое место, Фернандо Алонсо из "Макларен" - шестое, Карлос Сайнс из "Торо Россо" - десятое.

Победитель самой престижной раллийной серии WRC Себастьян Ожье попал на четвертое место рейтинга, чемпион Формулы-Е Себастьен Буэми - на седьмое, а чемпион IndyCar Симон Пажено - на девятое.

Напомним, Даниэль Риккардо занял третье место по итогам прошедшего сезона в Формуле-1.