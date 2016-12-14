"Хонда" хочет поставлять моторы нескольким командам Формулы-1

Японский производитель моторов Хонда нацеливается на сотрудничество хотя бы с двумя участниками Формулы-1, сообщает SportArena.

Сейчас Хонда поставляет двигатели только Макларену, однако с 2018 года мотористы хотели бы начать сотрудничество еще с одной командой чемпионата.

Правда, для этого уже на старте сезона-2017 Хонде нужно продемонстрировать существенный прогресс, чтобы те, кто сейчас использует двигатели Мерседеса или Феррари, захотели перейти на силовые установки Хонды.

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«Мы обсуждаем возможность поставлять свои двигатели, но никаких конкретных переговоров пока нет. Есть лишь формальный интерес некоторых команд, так как никто не стремится менять моторы Мерседеса на моторы Хонды».

«Так что нам нужно будет показать уровень нашей продукции в новом сезоне, иначе никто не захочет использовать наши двигатели» — рассказал Юсуке Хасегава, глава спортивного подразделения Хонды.

В сезоне-2015 Макларен с двигателями Хонды был главным аутсайдером чемпионата, однако в 2016 году японский производитель сумел добиться определенного прогресса своих моторов.