Новый регламент повысит зрелищность Ф1 - Хорнер

По мнению босса Red Bull Кристиана Хорнера, Формула 1 отчаянно нуждается в плотном соперничестве среди лидеров в 2017 году, после трех подряд лет доминирования Mercedes, сообщает Motorsport.

Некоторые в Формуле 1 – включая босса Mercedes Тото Вольфа – считают, что сохранение текущих правил привело бы к сближению уровня команд и моторов. Однако Хорнер поддерживает изменения регламента в 2017 году.

«Я считаю, что изменения правил немного перетрясут сложившийся порядок вещей, – отметил он. – Уверен, что Тото хотел бы "заморозить" машины на следующие пять лет. Но, думаю, изменения создают хорошую возможность для нас. Считаю, что у нас сильная команда, сильная пара пилотов и есть всё необходимое, что вместе сильно провести следующий год – и надеюсь, по-настоящему ликвидировать отрыв, который привел к доминированию Mercedes».

Однако, по мнению Хорнера, новый технический регламент приведет к увеличению отрыва между отдельными гонщиками.

«Машины будут более требовательны к пилотам физически, станут большим вызовом для них, – заметил босс Red Bull. – Потому мы увидим больше отличий у пилотов, чем сейчас. Храбрые гонщики, конечно, окажутся вознаграждены. И зрелище станет более захватывающим, потому что машины будут великолепно смотреться с той скоростью в поворотах, которую они смогут развить».

В эпоху гибридных двигателей сражение за титул вели только Льюис Хэмилтон и Нико Росберг, а Mercedes безоговорочно доминировала в Кубке конструкторов. В 2014 году Mercedes выиграла командный трофей за три гонки до финиша, а в 2015 и 2016-м – за четыре.

До этого в Формуле 1 была эпоха доминирования Red Bull, однако Хорнер считает, что в 2010-2013 годах было гораздо больше конкуренции.

«Никто не наслаждается сериалом из побед, – заметил Хорнер. – Нам это вменяли в вину во время нашего четырехлетнего цикла. Но в одном из этих сезонов было семь разных победителей в семи первых гонках. Два из этих чемпионатов решались на последних Гран При.

Всегда было сражение с Ferrari, или McLaren, или Mercedes ближе к концу года. Было гораздо больше конкуренции. На мой взгляд, Ф1 отчаянно нуждается в этом. Нужно, чтобы три команды и шесть пилотов приезжали на Гран При, имея шансы победить».