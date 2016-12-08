СМИ показали, какими будут болиды Формулы-1 в 2030 году

Издание Motorsport.com представило свою версию концептов болидов Формулы-1, на которых будут ездить гонщики в 2030 году.

В качестве примера использована расцветка болидов команд "Торо Россо" и "Макларен".

Отмечается, что со следующего сезона в силу вступает новый регламент болидов Ф-1, который несколько именит облик машин.