СМИ показали, какими будут болиды Формулы-1 в 2030 году
16:13, 08 декабря 2016Мотор
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Издание Motorsport.com пофантазировало на тему болидов будущего.
"Торо Россо" 2030 года может выглядеть таким образом / motorsport.com
Издание Motorsport.com представило свою версию концептов болидов Формулы-1, на которых будут ездить гонщики в 2030 году.
В качестве примера использована расцветка болидов команд "Торо Россо" и "Макларен".
Отмечается, что со следующего сезона в силу вступает новый регламент болидов Ф-1, который несколько именит облик машин.
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