Компания "Мерседес" готовится взять под опеку сына Михаэля Шумахера

Компания "Мерседес" в ближайшее время объявит о включении 17-летнего гонщика Мика Шумахера в свою программу поддержки молодых пилотов, сообщает grandprix.com, ссылаясь на газету "Kolner Express".

Издание также опубликовало фото сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, который после окончания сезона позировал в костюме команды Формулы-1 "Мерседес".

Напомним, в минувшем сезоне Мик Шумахер удачно выступал в Формуле-4, став вице-чемпионом сразу двух гоночных серий Ф-4. Теперь молодой гонщик планирует перейти в Формулу-3.

Отметим, что "Мерседес" много лет занимается поддержкой талантливых пилотов. Самым известным выходцем системы "Мерседес" является трехкратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон. Кроме него, в минувшем сезоне Ф-1 выступали еще два пилота немецкой компании - Паскаль Верляйн и Эстебан Окон, которые представляли команду "Манор".