Команда Формулы-1 "Мерседес" продолжает искать замену Росбергу: очерчен круг претендентов

Команда Формулы-1 "Мерседес" продолжает искать замену немецкому гонщику Нико Росбергу, который несколько дней назад неожиданно решил покинуть Ф-1 в статусе действующего чемпиона мира.

Букмекеры по-прежнему считают фаворитом на место Росберга другого немецкого гонщика Паскаля Верляйна, который провел минувший сезон в скромной команде "Манор". На данный момент компания Unibet принимает ставки на то, что он станет в следующем сезоне напарником Льюиса Хэмилтона с коэффициентом 1,7.

Читайте такжеФормула-1. Феттель не собирается менять "Феррари" на "Мерседес"Также кандидатом на месте второго пилота немецкой команды может выступить француз Эстебан Окон, который, как и Верляйн, в течение карьеры гонщика пользовался поддержкой "Мерседес".

Вместе с тем, по мнению издания f1i.com, кроме Верляйна "Мерседес" должен рассмотреть кандидатуру Дженсона Баттона. Преимуществом 36-летнего британца, который неделю назад завершил карьеру гонщика, является успешный опыт работы с персоналом команды "Мерседес" - в 2009 году Баттон вместе с этими сотрудниками представлял в Формуле-1 команду Brawn GP и стал чемпионом мира.

Как сообщает испанское издание Marca, "Мерседес" всерьез желает подписать контракт с двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо. Испанский гонщик имеет действующий контракт с "Макларен", но по информации издания Marca, "Мерседес" готов заплатить британской команде 20 миллионов евро за досрочное расторжение этого документа.

Более дешевым вариантом для "Мерседес" может быть подписание контракта с финским пилотом "Уильямс" Вальттери Боттасом. По крайней мере, финское издание llta-Sanomat верит в то, что Боттас может стать пилотом немецкой команды, поскольку директор "Мерседес" Тото Вольф входит в состав акционеров компании, которая с 2008 года занимается карьерой Вальттери.

Напомним, ранее в "Мерседес" заявляли о желании определиться со вторым пилотом команды до конца 2016 года.