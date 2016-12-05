Формула-1. Феттель не собирается менять "Феррари" на "Мерседес"

Немецкий гонщик команды Формулы-1 "Феррари" Себастьян Феттель не собирается переходить в "Мерседес". Об этом пилот сообщил в комментарии Reuters.

Ранее директор "Мерседес" Тото Вольф заявил, что вакантное место в команде выразили желание занять почти все гонщики Формулы-1, за исключением финна Кими Райкконена из "Феррари" и россиянина Даниила Квята из "Торо Россо".

В связи с этим, СМИ посчитали, что "Мерседес" может попробовать подписать контракт с Феттелем, который является четырехкратным чемпионом мира (2010-2013).

"Думаю, не секрет, что у меня и у Кими [Райкконена] есть контракт на следующий год. Так что, все должно быть ясно", - заявил Феттель.

"Я понятия не имею, какой план у "Мерседес", но мы будем заниматься своими делами в 2017 году. Регламент меняется, потому сейчас мы будем очень заняты. Мы настроены оптимистично по поводу 2017-го, - сказал гонщик "Феррари".

Напомним, на прошлой неделе действующий чемпион мира в составе "Мерседес" Нико Росберг неожиданно объявил об окончании карьеры гонщика Формулы-1. В немецкой команде надеются найти ему замену до конца года.

Букмекеры считают фаворитом на вакантное место в команде 22-летнего немца Паскаля Верляйна, который давно получает в автоспорте поддержку от "Мерседес". В минувшем сезоне Верляйн дебютировал в Формуле-1 и провел сезон в составе команды-аутсайдера чемпионата "Манор".