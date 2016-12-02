Росберг получил чемпионский кубок Формулы 1 (видео)

Новоиспеченный чемпион мира Нико Росберг получил чемпионский кубок (точнее, его копию) на базе Mercedes AMG F1.

В поздравительном видео, опубликованном Mercedes на YouTube, Нико еще раз поблагодарил всех сотрудников команды, которые помогли осуществиться его детской мечте, подчеркнул, что для него это очень эмоциональный момент и в шутку возмутился, что получил лишь копию трофея.

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Настоящая награда будет вручена пилоту сегодня вечером на торжественной церемонии FIA в Вене.

Росберг также поблагодарил Льюиса Хэмилтона за поздравление с чемпионством. Вчера британец выложил в социальные сети свое фото с Нико времен совместных выступлений в картинге, снабдив его подписью, что Росберг полностью заслужил титул.

"Спасибо за эти слова. Просто невероятно, что то, о чем мы говорили той ночью на каникулах в Греции, воплотилось в жизнь", – написал трёхкратный чемпион.