"Дайте людям немного шоу-бизнеса": как Формула-1 пытается преодолеть собственный кризис

В минувший уик-энд пилот "Мерседес" Нико Росберг стал новым чемпионом Формулы-1. Последние круги Гран-при ОАЭ, по итогам которого немец и стал победителем престижнейшей автогоночной серии, получились действительно драматичными. Росберг ехал вторым вслед за своим конкурентом и партнером по "Мерседес" британцем Льюисом Хэмилтоном - такое положение дел устраивало Росберга, которому для победы в чемпионате было достаточно финишировать в двойке лучших. Однако Хэмилтон решился на последнюю попытку выиграть титул - он намеренно и вопреки требованиям команды стал снижать скорость, чтобы сдержать немца и позволить третьему болиду гонки нагнать его. В результате, тактика британца сработала лишь отчасти - пилот "Феррари" Себастьян Феттель действительно приблизился к Росбергу, но обогнать его не успел. Нико впервые в карьере выиграл чемпионство, а Хэмилтон, победивший в последних четырех гонках сезона, отстал от немца всего на пять очков.

Увы, захватывающий финиш последней гонки сезона стал исключением из правила, по которому Формула-1 в последние годы становится все более скучной для зрителей. Ранее Международная федерация автоспорта даже меняла регламент гонок, чтобы остановить доминирование "Мерседес" над остальными командами пелотона, но добилась обратного эффекта - пилоты "Серебряных стрел" выиграли 19 из 21 гонки сезона, восемь раз делали дубль, а зрители окончательно запутались в правилах соревнований. Сейчас профильные журналисты все чаще стали выражать мнение, что Формула-1 стала интересна лишь тем, кто много лет следит за автогонками, но уже не способна привлекать новых фанатов.

Новая метла

В течение почти всего 2016 года многолетний босс Формулы-1 Берни Экклстоун вел переговоры о продаже Формулы-1 американскому медиахолдингу Liberty Media, и осенью стороны ударили по рукам. Новые владельцы из США заплатят за приобретение контрольного пакета акций гоночной серии 4,4 миллиарда долларов, а также погасят долги прежнего владельца, составляющие еще 4 миллиарда долларов. Такая крупная сделка по-прежнему говорит о солидном статусе и коммерческой привлекательности Ф-1, но при этом, и старые, и новые владельцы "Королевы автоспорта" не скрывают, что на данный момент Формуле-1 крайне необходимы перемены – и в области маркетинга, и непосредственно в области спорта.

Безусловно, важнейшей целью новых владельцев станет привлечение к Формуле-1 новых поклонников. Ожидается, что Liberty Media уже в ближайшее время станет гораздо больше внимания уделять продвижению Ф-1 в интернете, что не очень хорошо получалось у Экклстоуна, и пытаться значительно усилить свои позиции на американском рынке, где есть традиционно популярные местные гоночные серии IndyCar и NASCAR. На данный момент в США проходит лишь одно Гран-при в течение сезона - в городе Остин, штат Техас, - но новые владельцы постараются увеличить их количество. По словам генерального менеджера Liberty Media Грега Маффеи, компания настроена как минимум сохранить количество гонок в сезоне, но сделать это будет не так уж просто.

Дело в том, что ранее политика Экклстоуна в Ф-1 была направлена на то, чтобы выжимать у стран-организаторов гонок максимум денег за права на Гран-при. В результате, теперь хозяева гонок не желают платить столько же за удовольствие, которое далеко не всегда себя окупает. Уже известно, что с 2018 года "Королева автоспорта" останется без Гран-при Малайзии и, возможно, Гран-при Сингапура - причина отказа состоит не только в деньгах, но и в том, что страны перестали нуждаться в Ф-1 как в статусном мероприятии, привлекающим VIP-ов со всего мира. "Посещаемость гонок Формулы-1 снижается, и этот спорт уже не такой привлекательный, а мы ежегодно тратим на это 300 миллионов ринггитов ($97 млн). Если сравнивать с первой гонкой в 1999 году, то затраты на проведение возросли в 10 раз", - прокомментировал отказ от Ф-1 министр культуры Малайзии Назри Абдул Азиз.

Недовольный Экклстоун

Любопытно, но в последнее время главным критиком нынешних правил Формулы-1 стал сам промоутер гоночной серии Берни Экклстоун. 86-летний функционер, известный своим консерватизмом, в предыдущие месяцы сделал сразу ряд громких заявлений, которые вызвали у всех неравнодушных к Ф-1 ряд эмоций – от недоумения до поддержки.

В частности, Экклстоун высказался по поводу безопасности гонок, которая за последние десятилетия выросла до беспрецедентного уровня. Дело в том, что в прошлом столетии Формула-1 была очень опасным спортом, и в 50-70 годы едва ли какой-то из сезонов обходился без смерти гонщиков. Однако со временем болиды совершенствовались, и уже в 90-х, после гибели трехкратного чемпиона мира Айртона Сенны на Гран-при Сан-Марино, трагедии на автодромах прекратились. Лишь в 2014-м пилот команды "Марусся" Жюль Бьянки на Гран-при Японии неудачно въехал в экскаватор, что обернулось смертельным исходом. Тем не менее, трагический инцидент Бьянки стал скорее исключением из правила, а вот случай, произошедший с гонщиком "Макларен" Фернандо Алонсо на Гран-при Австралии 2016 года, наоборот, продемонстрировал высочайший уровень безопасности нынешних болидов Ф-1. Испанец на скорости 310 км/час вылетел с трассы, его болид дважды перевернулся в воздухе и разрушился на земле. Авария выглядела катастрофически, но двукратный чемпион мира сам выбрался из автомобиля и впоследствии отделался лишь сотрясением мозга и пропуском следующей гонки.

Разумеется, никто не отрицает пользу от столь высокого уровня надежности болидов, но Экклстоун настаивает, что Формула-1 могла бы, по крайней мере, создавать иллюзию опасности для гонщиков, которая привлекала зрителей на гонки в былые времена. Для этого промоутер предлагает строить на автодромах стены, а каждый вылет гонщиков сопровождать элементами шоу. "В случае такой аварии, как у Алонсо, нужно закрыть место со всех сторон большими простынями, привезти скорую помощь и увезти гонщика. Его доставят в больницу, а потом нужно объявить: Слава Богу, с ним все хорошо. Немного шоу-бизнеса, людям это нравится", - заявил скандальный функционер.

Другим объектом критики Экклстоуна стали правила Формулы-1, которые утверждает Международная федерация автоспорта. "Наши нынешние правила можно озаглавить так: "Гоняться запрещено. Что бы вы ни делали, не гоняйтесь". Любое действие регламентировано, гонщики постоянно пытаются понять, что разрешено, а что нет. Это смешно. Дайте гонщикам возможность бороться. Если пилот перекрывает траекторию, то это проблема соперника, как его опередить. Единственный случай, когда у гонщика должны возникать неприятности – если его опасное пилотирование может привести к аварии. Все очень просто", – считает Экклстоун.

И наконец третье заявление промоутера касалось чемпионской гонки между Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом. "Если Росберг выиграет титул, это будет здорово для него, и для "Мерседес". Но не факт, что это пойдет на пользу Формуле-1. О Нико нечего написать, даже в Германии его победа не повысит популярность спорта. Тут нужен такой гонщик, как Хэмилтон", – заявил Экклстоун.

Стоит признать, что доля правды в словах Экклстоуна присутствует. Хэмилтон представляет Формулу-1 на лучших ковровых дорожках мира, регулярно участвует в телешоу и подбрасывает своим поклонникам поводы для разговоров. Например, именно британец создал скандал на ровном месте, когда во время пресс-конференции перед гонкой в Японии развлекался со своими поклонниками в Snapchat, не обращая внимание на журналистов - такое поведение британца вызвало гораздо большую реакцию СМИ, чем сама гонка. Росберг, наоборот, является примером консервативного гонщика, который зациклен на автоспорте, но нисколько не старается "продавать" себя в медиа. Разумеется, вины немца в этом нет, но для нынешней Формулы-1 такая медийная пассивность пилотов никакой пользы не приносит. Это тоже говорит о кризисе гоночной серии, ведь в ином случае никому бы в голову не пришло упрекнуть за это нынешнего чемпиона мира.

Проблемы бедных

Еще одним фактором, который необходимо менять в Формуле-1 является распределение призовых между командами. На сегодняшний день в Ф-1 сложилась такая ситуация, когда богатые "конюшни" получают львиную долю денег, а бедные едва сводят концы с концами. В результате, последним для выживания все чаще приходится приглашать на место гонщиков так называемых рента-пилотов, которые сами или с помощью своих спонсоров платят за участие в Формуле-1. Это не только сокращает возможности для участия в гонках для по-настоящему сильных гонщиков, но и снижает конкуренцию в пелотоне.

На следующий сезон даже некогда гранд Формулы-1 "Уильямс" пригласил в свой состав такого рента-пилота - им стал 18-летний Лэнс Стролл. Его отец много лет успешно инвестирует в мир моды и успел сколотить капитал, который позволяет Строллу-младшему ни в чем себе не отказывать в плане подготовки к автогонкам. Согласно информации СМИ, за участие канадца в Формуле-1 "Уильямс" в следующем году получит 35 миллионов долларов. Кроме того, еще 20 миллионов долларов было уплачено за то, чтобы Стролл как следует подготовился к дебюту в Ф-1 и поучаствовал на болиде "Уильямс" в тестах на трассах Венгрии, Австрии, США, Бразилии, ОАЭ, Бахрейна, Малайзии и Японии.

Этот случай может стать уникален для Формулы-1, ведь Стролл, кроме всего прочего, является действительно талантливым спортсменом и вполне способен достойно заменить в "Уильямс" опытного бразильца Фелипе Массу, который объявил об окончании карьеры. При этом, другим командам на талант рента-пилотов везет меньше, и во время гонок на сложных трассах мастерство некоторых гонщиков становится объектом насмешек со стороны журналистов и болельщиков. Конечно, никто не ждет, что перераспределение зарплатных выплат радикально изменит финансовую ситуацию в командах-аутсайдерах к лучшему, но с тем, что такие изменения назрели, соглашаются и старые, и новые владельцы гоночной серии.

Зато уже давно известно, что в новом сезоне Формулы-1 в силу вступит новый регламент для болидов, к которому команды готовились в течение всего 2016 года. Ожидается, что он не только сделает автомобили внешне более агрессивными, но и повлияет в положительном плане на интригу в чемпионате. Впрочем, Экклстоун не ожидает, что в ближайший год лидер Формулы-1 может поменяться. "Одна вещь точно не изменится: "Мерседес" продолжит доминировать в Ф-1", - уверен промоутер.