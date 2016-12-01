FIA утвердил календарь чемпионата Формулы-1 на 2017 год - на один этап меньше

На заседании международного совета по автоспорту в Вене был утвержден календарь Формулы 1 2017 года. Он состоит из 20 этапов – на один меньше, чем в 2016 году, сообщает Motorsport.

Сезон начнется 26 марта в Австралии и закончится 26 ноября в Абу-Даби.

Среди основных изменений – сдвинутый с 18 на 25 июня Гран При Европы, чтобы не повторить пересечение уик-энда с марафоном "24 часа Ле-Мана", как это произошло в 2016 году.

Гран При Великобритании смещен с 9 на 16 июля – в этот же уик-энд будет проводиться гонка Формулы Е в Нью-Йорке.

В предыдущем календаре финальные азиатские этапы шли в порядке Малайзия-Сингапур-Япония, но теперь Сингапур значится в этой серии первым.

Утверждение календаря формально подтвердило отказ от проведения Гран При Германии, организаторы которого сообщали об этом ранее.

Всего в 2017 году будет пять случаев, когда два этапа проводятся без недельного перерыва – в 2016-м таких случаев было семь.

Обновленный календарь 2017 года

26 марта Гран При Австралии Мельбурн

9 апреля Гран При Китая Шанхай

16 апреля Гран При Бахрейна Сахир

30 апреля Гран При России Сочи

14 мая Гран При Испании Барселона

28 мая Гран При Монако Монте-Карло

11 июня Гран При Канады Монреаль

25 июня Гран При Азербайджана Баку

9 июля Гран При Австрии Red Bull Ринг

16 июля Гран При Великобритании Сильверстоун

30 июля Гран При Венгрии Хунгароринг

27 августа Гран При Бельгии Спа-Франкоршам

3 сентября Гран При Италии Монца

17 сентября Гран При Сингапур Марина-Бей

1 октября Гран При Малайзии Сепанг

8 октября Гран При Японии Сузука

22 октября Гран При США Остин

29 октября Гран При Мексики Мехико

12 ноября Гран При Бразилии Интерлагос

26 ноября Гран При Абу-Даби Яс-Марина