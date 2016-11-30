Трехкратный чемпион "Формулы-1" Хэмилтон прервал тесты из-за плохого самочувствия

Британский пилот немецкой команды Mercedes Льюис Хэмилтон вынужден был отказаться от испытаний новых шин Pirelli на автодроме "Яс-Марин" по состоянию здоровья, сообщает Motorsport.

Хэмилтон присоединился к тестам шин Pirelli для сезона-2017 в последний момент. Его участие изначально не планировалось, а в кокпите Mercedes должен был работать только Паскаль Верляйн.

Pirelli объявила об участии трёхкратного чемпиона мира во вторник утром. Хэмилтон должен был работать в утренней сессии, а Верляйн – заменить его во второй половине дня. Однако замена случилась раньше, поскольку британец почувствовал себя нехорошо уже после нескольких кругов.

Это заключительные тесты Pirelli, на которых итальянский производитель получит данные о более широких шинах, которые будут ставить на машины Ф1 в следующем году.

Как сообщал УНИАН, Хэмилтон в воскресенье выиграл в Абу-Даби финальную гонку сезона Ф1, но проиграл сражение за чемпионство своему напарнику Нико Росбергу.