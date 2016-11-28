Формула-1. Хэмилтон не пришел на чемпионскую вечеринку Росберга

Вчера в яхт-клубе Yas Links в Абу-Даби (ОАЭ) состоялась праздничная вечеринка по поводу победы немца Нико Росберга в чемпионате Формулы-1, сообщает f1news.ru.

Кроме многочисленных гостей команды, друзей и родственников Росберга, на вечеринке присутствовали почти все гонщики, но среди них не было партнера Нико по команде британца Льюиса Хэмилтона, который до последней гонки сезона также претендовал на чемпионский титул.

Вечеринка продолжалась почти до утра, когда Росбергу нужно было вылетать в Малайзию. Уже во вторник пройдет встреча руководства "Мерседес" и нового чемпиона со спонсорами из Petronas, в среду нужно вернуться в Европу, а в пятницу пройдёт церемония награждения FIA Gala, где Нико получит победный кубок.

Примечательно, что в предыдущие два года, когда чемпионом Формулы-1 становился Хэмилтон, Росберг присутствовал на вечеринках в честь его победы.

Напомним, Нико Росберг впервые стал чемпионом Формулы-1 после того, как вчера на Гран-при ОАЭ финишировал вторым, вслед за Хэмилтоном.