Немецкий гонщик Нико Росберг стал новым чемпионом Формулы-1
Сегодня в Абу-Даби завершилась последняя гонка сезона главной автоспортивной серии мира
Немецкий гонщик команды "Мерседес" Нико Росберг стал новым чемпионом Формулы-1 после того, как завершил прошедший сегодня Гран-при ОАЭ на втором месте.
Победителем гонки стал партнер Росберга по команде и трехкратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Победа на трассе в Абу-Даби стала для него четвертой подряд и десятой в течение сезона. У Росберга девять побед, но на пять очков больше, чем у Хэмилтона в генеральной классификации.
Третьим к финишу приехал немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель, который в конце гонки обошел голландца Макса Ферстаппена на "Ред Булл".
Нико Росберг впервые в своей карьере стал чемпионом Формулы-1. Ранее, в 1982 году, победителем Ф-1 становился его отец, Кеке Росберг.
Результаты Гран-при ОАЭ:
1. Льюис Хэмилтон, Великобритания ("Мерседес");
2. Нико Росберг, Германия ("Мерседес");
3. Себастьян Феттель, Германия ("Феррари");
4. Макс Ферстаппен, Нидерланды ("Ред Булл");
5. Даниэль Риккардо, Австралия ("Ред Булл");
6. Кими Райкконен, Финляндия ("Феррари");
7. Нико Хюлькенберг, Германия ("Форс Индия");
8. Серхио Перес, Мексика ("Форс Индия");
9. Фелипе Масса, Бразилия ("Уильямс");
10. Фернандо Алонсо, Испания ("Макларен");
Окончательная генеральная классификация:
1. Нико Росберг ("Мерседес") - 385;
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 380;
3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 256;
4. Себастьян Феттель ("Феррари") - 212;
5. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 192;
6. Кими Райкконен ("Феррари") - 186;
7. Серхио Перес ("Форс Индия") - 101;
8. Вальттери Боттас ("Уильямс") - 85;
9. Нико Хюлькенберг ("Форс Индия") - 72;
10. Фернандо Алонсо ("Макларен") - 54;
11. Фелипе Масса ("Уильямс") - 53;
12. Карлос Сайнс ("Торо Россо") - 46;
13. Роман Грожан ("Хаас") - 29;
14. Даниил Квят ("Торо Россо") - 25;
15. Дженсон Баттон ("Макларен") - 21.
Кубок конструкторов (окончательная таблица):
1. "Мерседес" - 765;
2. "Ред Булл" - 468;
3. "Феррари" - 398;
4. "Форс Индия" - 173;
5. "Уильямс" - 138;
6. "Макларен" - 76;
7. "Торо Россо" - 63;
8. "Хаас" - 29;
9. "Рено" - 8;
10. "Заубер" - 2;
11. "Манор" - 1.