Немецкий гонщик Нико Росберг стал новым чемпионом Формулы-1

Немецкий гонщик команды "Мерседес" Нико Росберг стал новым чемпионом Формулы-1 после того, как завершил прошедший сегодня Гран-при ОАЭ на втором месте.

Победителем гонки стал партнер Росберга по команде и трехкратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Победа на трассе в Абу-Даби стала для него четвертой подряд и десятой в течение сезона. У Росберга девять побед, но на пять очков больше, чем у Хэмилтона в генеральной классификации.

Третьим к финишу приехал немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель, который в конце гонки обошел голландца Макса Ферстаппена на "Ред Булл".

Нико Росберг впервые в своей карьере стал чемпионом Формулы-1. Ранее, в 1982 году, победителем Ф-1 становился его отец, Кеке Росберг.

Результаты Гран-при ОАЭ:

1. Льюис Хэмилтон, Великобритания ("Мерседес");

2. Нико Росберг, Германия ("Мерседес");

3. Себастьян Феттель, Германия ("Феррари");

4. Макс Ферстаппен, Нидерланды ("Ред Булл");

5. Даниэль Риккардо, Австралия ("Ред Булл");

6. Кими Райкконен, Финляндия ("Феррари");

7. Нико Хюлькенберг, Германия ("Форс Индия");

8. Серхио Перес, Мексика ("Форс Индия");

9. Фелипе Масса, Бразилия ("Уильямс");

10. Фернандо Алонсо, Испания ("Макларен");

Окончательная генеральная классификация:

1. Нико Росберг ("Мерседес") - 385;

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 380;

3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 256;

4. Себастьян Феттель ("Феррари") - 212;

5. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 192;

6. Кими Райкконен ("Феррари") - 186;

7. Серхио Перес ("Форс Индия") - 101;

8. Вальттери Боттас ("Уильямс") - 85;

9. Нико Хюлькенберг ("Форс Индия") - 72;

10. Фернандо Алонсо ("Макларен") - 54;

11. Фелипе Масса ("Уильямс") - 53;

12. Карлос Сайнс ("Торо Россо") - 46;

13. Роман Грожан ("Хаас") - 29;

14. Даниил Квят ("Торо Россо") - 25;

15. Дженсон Баттон ("Макларен") - 21.

Кубок конструкторов (окончательная таблица):

1. "Мерседес" - 765;

2. "Ред Булл" - 468;

3. "Феррари" - 398;

4. "Форс Индия" - 173;

5. "Уильямс" - 138;

6. "Макларен" - 76;

7. "Торо Россо" - 63;

8. "Хаас" - 29;

9. "Рено" - 8;

10. "Заубер" - 2;

11. "Манор" - 1.