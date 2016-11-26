Хэмилтон выиграл квалификацию последнего Гран-при Формулы-1 сезона

Льюис Хэмилтон опередил Нико Росберга в борьбе за поул этапа Формулы-1 Гран При Абу-Даби, сообщает Motorsport.com.

Британец оказался на 0,3 секунды быстрее напарника и главного соперника в борьбе за титул.

Хэмилтон лидировал на протяжении всей сессии. Льюис установил лучшее время в первом сегменте – на секунду с лишним превзойдя результат напарника. Во втором Росберг подтянулся, уступив всего 0,1 секунды, но схватку в финале все равно проиграл.

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Хэмилтон был быстрее в первой попытке в заключительной части сессии – на 0,3 секунды. В концовке Льюис снял со свего результата еще четверть секунды. Росберг также улучшил, но не смог перебить даже время напарника в первой попытке.

Более 0,8 секунды результату Хэмилтона уступил ставший третьим Даниэль Риккардо. Менее десятой ему проиграли оба гонщика Ferrari – Кими Райкконен и Себастьян Феттель расположились в протоколе следом. Макс Ферстаппен стал шестым.

С четвертого ряда будут стартовать пилоты Force India, а замкнули десятку Фернандо Алонсо и Фелипе Масса. Бразилец лишь в четвертый раз в сезоне опередил напарника по команде, став единственным представителем Williams, который пробился в финал.

Как сообщал УНИАН, последняя гонка сезона - Гран-при Абу-Даби состоится в воскресенье, 27 ноября.