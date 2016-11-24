Экс-чемпион Формулы-1 Баттон объявил об окончательном завершении карьеры автогонщика

Британский пилот команды "Макларен" Дженсон Баттон заявил, что Гран-при ОАЭ, который состоится в ближайшее воскресенье, 27 ноября, станет его последней гонкой в карьере. Об этом сообщает f1fanatic.co.uk.

"Я начинаю этого гоночный уик-энд, считая его последним в своей карьере. Думаю, так будет лучше", - заявил Баттон.

Читайте такжеМасса желает завершить карьеру в Формуле-1 фантастической гонкой в Абу-Даби"Это моя последняя гонка. На данный момент мне больше не хочется выступать в гонках в последующих сезонах. Думаю, что это будет моя последняя гонка и надеюсь, другие думают точно так же. Это было долгое путешествие - с восьми лет и до нынешнего времени я участвую в гонках", - добавил 36-летний пилот.

Напомним, в начале сентября в "Макларен" объявили, что в следующем сезоне пилотами команды будут испанец Фернандо Алонсо и бельгиец Штоффель Вандорн. Вместе с тем, планировалось, что Баттон останется в команде и будет выполнять роль посла и заниматься развитием болида, а в 2018 году может вернуться за руль болида.

Дженсон Баттон сейчас является самым опытным гонщиком в Формуле-1. Свой первый Гран-при он провел в 2000-м году в составе "Уильямс", а в 2009-м стал чемпионом мира в качестве пилота команды "Брон".