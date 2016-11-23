Организаторы Гран-При Канады "Формулы-1" подтвердили проведение гонки в 2017 году

Мэрия Монреаля объявила, что достигла соглашения с FOM, и проведению канадского этапа "Формулы-1" в следующем сезоне ничего не угрожает, сообщает Motorsport.

Мэр Монреаля Денис Кодерре написал в твиттере, что организаторы Гран При Канады и FOM договорились о проведении гонки в 2017 году. В сообщении сказано: "Достигли принципиальных договоренностей с FOM и Octane [промоутером этапа]. В 2017 году в Канаде будет Гран При".

Проведение Гран При Канады в 2017 году оказалось под сомнением после публикации предварительного календаря предстоящего сезона Ф1, в котором этап был указан с пометкой "требует дополнительного подтверждения".

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По неофициальной информации, причиной стал вопрос модернизации трассы – организаторы пообещали закончить ее к 2017 году, но позднее выяснилось, что сделать это вовремя не удастся.

И теперь после месяцев переговоров между мэрией Монреаля и главой FOM Берни Экклстоуном стороны, судя по сообщению, договорились.

После публикации в твиттере Коддере рассказал журналистам, что детали нового контракта – скорее всего это подтверждение переноса модернизации до 2019 года – последуют позже, поскольку финансирование проекта должно пройти через общественное голосование.

«Формула 1 для меня чрезвычайно важна. Это ключевая часть мероприятий, проводимых мэрией, которые формируют облик Монреаля», – сказал Кодерре.