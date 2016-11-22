Масса желает завершить карьеру в Формуле-1 фантастической гонкой в Абу-Даби

Бразильский гонщик команды "Уильямс" Фелипе Масса надеется, что сможет добыть хороший результат на Гран-при ОАЭ, который станет последним в его карьере пилота Формулы-1. Слова Массы приводит пресс-служба "Уильямс".

"Это будет еще одна эмоциональная гонка. Но ты стараешься не думать об этом, когда находишься в машине, ты всего лишь пытаешься выполнить свою работу наилучшим образом", - сказал Масса.

"Я действительно надеюсь, что мой 250-й и последний Гран-при Формулы-1 будет фантастическим. Мы, конечно же, устроим большую вечеринку! Надеюсь, что сможем отпраздновать это хорошим результатом", - добавил бразилец.

Напомним, Фелипе Масса выступает в Формуле-1 с 2002 года. В 2008-м году он в качестве пилота "Феррари" стал вице-чемпионом Ф-1, уступив титул гонщику "Макларена" Льюису Хэмилтону. В начале сентября он объявил об окончании карьеры гонщика Формулы-1.

Также добавим, что Гран-при ОАЭ, вероятно, также станет последним в Формуле-1 для пилота "Макларена" Дженсона Баттона, который выигрывал чемпионат Ф-1 в 2009 году.

Гран-при ОАЭ состоится на трассе в Абу-Даби в ближайшее воскресенье, 27 ноября.