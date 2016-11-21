Малайзия и Сингапур намерены отказаться от проведения гонок Формулы-1

Малайзия и Сингапур намерены отказаться от проведения Гран-при Формулы-1, сообщает motorsport.com.

По словам министра культуры Малайзии Назри Абдул Азиза, страна не будет продлевать контракт на проведение этапа Ф-1, действие которого заканчивается после гонки в 2018-м году.

"Посещаемость гонок Формулы-1 снижается, и этот спорт уже не такой привлекательный, а мы ежегодно тратим на это 300 миллионов [$97 млн]. Если сравнивать с первой гонкой в 1999 году, то затраты на проведение возросли в 10 раз", - сказал Азиз.

Кроме того, по словам промоутера Формулы-1 Экклстоуна, ранее желание отказаться от гонки Ф-1 выразил Сингапур. "Конечно, проведение Гран-при стоило Сингапуру кучу денег, но они и получили немало выручки. Сингапур внезапно перестал быть просто аэропортом для пересадки. Сейчас они полагают, что достигли цели и больше не хотят проводить Гран-при" - сказал Экклстоун.

Напомним, ранее новые владельцы Формулы-1 выражали желание проводить больше гонок в течение сезона.